POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

-- Friedrichshafen

Fahren unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der am Dienstag gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug zum Polizeirevier Friedrichshafen fuhr, da er dort einen Vernehmungstermin hatte. Die Beamten stellten bei dem Mann entsprechende Verdachtsmomente fest, ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf Kokain. Das in seinem Fahrzeug aufgundene Kokain (etwa 5 Gramm) sowie ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag, der möglicherweise aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammen könnte, wurden von den Beamten sichergestellt. Im Krankenhaus veranlassten die Polizisten bei dem 38-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe, deren Auswertung Aufschluss geben dürfte. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde vorerst untersagt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr in der Paulinenstraße ereignet hat. Ein 55-jähriger Nissan-Lenker fuhr von einem Parkplatz auf die Paulinenstraße ein und übersah hierbei einen von der Ravensburger Straße kommenden, vorfahrtsberechtigten 82-jährigen Kia-Lenker. Beide Fahrer blieben unverletzt, ihre nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten jedoch abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr einen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Bodenseecenters im Bereich des "Media Markt" abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Ein 42-jähriger Opel-Lenker befuhr die Seestraße von Bürgermoos kommend in Richtung Tettnang. Als er nach links auf die Zufahrtsstraße zur B 467 abbog, übersah er einen aus Tettnang kommenden 27-jährigen Mercedes-Benz-Lenker. Bei der Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 08.00 Uhr an der Einmündung Pestalozzistraße / Seestraße ereignet hat. Eine 31-jährige Audi-Lenkerin missachtete beim nach links Abbiegen in die Seestraße die Vorfahrt einer 30-Jährigen VW-Lenkerin. Diese und ihr Kind wurden bei der Kollision leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem ein Airbag auslöste, musste abgeschleppt werden.

Eriskirch

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am heutigen Mittwoch gegen 06.30 Uhr und 06.45 Uhr vermutlich bei der Vorbeifahrt einen auf einem Stellplatz vor einer Bäckerei in der Greuther Straße abgestellten Mercedes-Benz Vito. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, in Verbindung zu setzen.

Neukirch

Diebstahl aus Geräteschuppen

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 12. bis 18. November im Gewann "Oberer Lagenberg" gewaltsam Zutritt in einen Geräteschuppen und entwendete aus diesem diverses Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, in Verbindung zu setzen.

Bermatingen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 58-jährigen Mann, der am Montag gegen 12.30 Uhr an der Arbeitsstelle in der Kesselbachstraße mit seinem 62-jährigen Arbeitskollegen in Streit geraten war. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung soll der 58-Jährige mit dem Fuß gegen den 62-Jährigen getreten und ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Geschädigte zwei gebrochene Rippen.

Meersburg

Verkehrsunfall

Ein 48-jähriger Lkw-Lenker streifte am Dienstag gegen 08.00 Uhr beim Auffahren auf die Fähre mit seiner Sattelzugmaschine einen BMW und verursachte Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Diebstahl

Zwei Akkus, die an zwei gesicherten E-Bikes angebracht waren, wurden im Zeitraum von 25. Oktober bis 11. November in der Bahnhofstraße von einem unbekannten Täter entwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 08 Uhr und 12 Uhr in der Abigstraße einen am Straßenrand abgestellten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

