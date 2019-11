Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

FRIEDRICHSHAFEN

Dienstag, geben 16.10 Uhr, kam es in der Riedleparkstraße zwischen Maybachstraße und der Keplerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 51jähriger Audi - Fahrer stand zunächst an einer Ampel im Bereich des Maybachplatzes, die Rotlicht zeigte. Der Fahrer reagierte in der Folge nicht, als diese auf Grünlicht umschaltete. Durch Hupen wurde er durch den nachfolgenden Verkehr aufgefordert los zu fahren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer seinen Audi in Richtung Keplerstraße ungewöhnlich stark. In der Riedleparkstraße kam der Pkw von der Fahrbahn ab, streifte eine rechtsseitig stehende Straßenlaterne und prallte gegen einen Baum. Der ca. 20 cm starke Stamm wurde durchtrennt, wodurch dieser gegen einen stehenden Pkw Opel fiel und beschädigte. Im weiteren Verlauf prallte der Audi gegen eine VW, den es wiederum durch die Kollision entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung wegdrückte. Der VW wurde gegen eine Grundstücksmauer an der Riedleparkstaße geschleudert. Der VW war mit 3 Personen besetzt, die möglicherweise leicht verletzt sind. Abklärungen zu den Verletzungen sind derzeit andauernd. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Der Unfall dürfte auf eine medizinische Ursache beim 51jährigen Audi- Fahrer zurück zu führen sein. Die Riedleparkstraße war bis ca. 18.45 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. Der Audi und der VW waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden.

