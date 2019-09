Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Sachbeschädigung an Aldi Filiale

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 28.09.2019, gegen 04.29 Uhr, wurde von derzeit unbekannten Tätern eine Scheibe der Aldi Filiale an der Stiftstraße eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Wetter unter 02335-91667000

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell