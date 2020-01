Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer/Dudenhofen - Pkws aufgebrochen (04+09/2201)

Speyer/Dudenhofen (ots)

20.01 - 21.01.2020

Gleich zwei Geschädigte meldeten am Mittwoch bei der Polizei, dass in ihre Fahrzeuge eingebrochen und Sachen daraus entwendet wurden.

Bei einer in der Kutschergasse abstellten Mercedes C-Klasse schlugen unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch eine Seitenscheibe ein und entwendeten einen in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel mit Bankkarten, Ausweisdokumenten und 50EUR Bargeld.

In Dudenhofen in der Mozartstraße wurde an einem Opel Astra von Montag auf Dienstag auf bislang unbekannte Weise die Fondtür geöffnet und Handyzubehör und einen USB-Adapter im Gesamtwert von ca. 100EUR aus dem Fahrzeuginneren entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Zudem rät die Polizei, niemals Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen.

