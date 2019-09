Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe fahren um 11:38 Uhr aus Parkhaus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Der am gestrigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Fasanenhof stattgefundene Diebstahl eines schwarzen Skoda Octavia RS beschäftigt derzeit die Ermittler des K 21/22 der Kriminalpolizei Kassel. Sie bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Der Autobesitzer hatte, wie er den Beamten des Kriminaldauerdienstes mitteilte, seinen Wagen am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, in einem Parkhaus in der Mönchebergstraße, gegenüber des Klinikums Kassel, abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Nachmittag, gegen 14 Uhr, stellte er schließlich das Fehlen des schwarzen Skoda fest. Wie die unbekannten Täter das Fahrzeug öffneten und vorgegangen sind, ist derzeit noch unklar. Eine sofort eingeleitete, europaweite Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Erfolg. Die andauernden Ermittlungen ergaben allerdings, dass der Wagen genau um 11:38 Uhr mit der Parkkarte, die im Fahrzeug lag, aus dem Parkhaus gefahren wurde. Auffällig an dem vier Jahre alten Skoda mit dem Kennzeichen ESW-TS 28 sind das Sportfahrwerk und die Sportsitze.

Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

