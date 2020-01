Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradkontrollen

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 23.01.2020 im Zeitraum von 07:25Uhr bis 08:00Uhr wird durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Frankenthal eine Kontrollstelle zur Überwachung des Fahrrad-Schulverkehrs in der Hauptstraße/Mörscher Straße am Ortsausgang Frankenthal Mörsch in Fahrtrichtung Frankenthal eingerichtet. Bei einem hohen Aufkommen an Fahrradfahrern, fast ausschließlich Schülern, werden 53 Fahrradfahrer/-innen kontrolliert. Hierbei können in 26 Fällen trotz andauernder dunkler Lichtverhältnisse Verstöße gegen die lichttechnischen Einrichtungen des jeweiligen Fahrrades festgestellt werden. Es werden diverse verkehrserzieherische Gespräche geführt. Wir wollen, dass Sie sicher leben - Ihre Polizei Frankenthal!

