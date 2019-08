Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (15.08.2019) in der Mahatma-Gandhi-Straße eine 48 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Der Unbekannte klopfte gegen 23.05 Uhr an die Terrassentüre der 48-Jährigen, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer auf dem Sofa befand. Aufgrund des Klopfens schaute die Frau auf und erblickte den Unbekannten, der offensichtlich sexuelle Handlungen an sich vornahm. Nachdem die 48-Jährige nach ihrem Mann rief, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Unbekannte wird auf zirka 50 Jahre geschätzt, bei einer Körpergröße von rund 180 Zentimetern mit kräftiger Statur. Er trug eine dunkle Sturmhaube, einen langen, dunklen Mantel sowie eine dunkle Hose. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell