Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Groß Lessen (Landkreis Diepholz) - Brand in einem Seniorenheim ---

Diepholz (ots)

Gegen 14.30 Uhr wurden Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Groß Lessen, Barrien, gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand ein Teil des Dachstuhls bereits in Brand. Die Feuerwehr alarmierte sofort weitere Kräfte und begann mit den Löscharbeiten. Die 22 Bewohner und 4 Pflegekräfte konnten das Wohnheim unverletzt verlassen bzw. wurden mit Hilfe von Rettungskräften evakuiert. Alle 22 Bewohner wurden in einem Nachbargebäude untergebracht. Die Betreuung der Senioren hat das DRK übernommen.

Das Feuer war in einer Wohnung, die sich in im Obergeschoss des Wohnheimes befindet und von Mitarbeitern bewohnt wird, ausgebrochen. Das Feuer hatte sich schnell über die Lüftungsanlage bis ins Dach ausgebreitet. Die vier Bewohner der Wohnung konnte sich ebenfalls in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die 22 Hausbewohner werden vom DRK in das Ausweichwohnheim nach Bruchhausen-Vilsen gebracht, dort untergebracht und versorgt.

