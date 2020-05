Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Rotlichtmissachtung in Wilhelmshaven - ein Fahrzeugführer leicht verletzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen, 04.05.2020, kam es in der Straße Ölhafendamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde.

Eine 59-jährige Fahrerin war mit ihrem Pkw Peugeot gegen 06:45 Uhr auf dem Ölhafendamm in Fahrtrichtung Westen unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich Ölhafendamm/Freiligrathstraße/Norderneystraße, als von links plötzlich ein Pkw Audi in die Kreuzung fuhr, in dem ein 33-jähriger Fahrer saß.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Zum jetzigen Ermittlungsstand zeigte die Lichtzeichensignalanlage für die 59-Jährige rot.

Warum das Rotlicht übersehen wurde, ist derzeit noch unklar. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und vom Unfallort abgeschleppt werden mussten.

