Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Pkw in Mülfort in Brand gesetzt

Mönchengladbach (ots)

Ein grauer Mercedes vom Typ A 180 mit MG-Kennzeichen ist am Montag, 17. Februar, frühmorgens gegen 4.30 Uhr in Mülfort an der Giesenkirchener Straße von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Es entstand Totalschaden.

Sachschaden an zwei Pkw entstand etwa zwei Stunden später, gegen 6.30 Uhr, in Mülfort an der Brückenstraße. Ein Zeuge hatte Rauch aufsteigen gesehen. Ein vollständiges Ausbrennen der Fahrzeuge (es handelte sich um einen grauen VW Passat und einen blauen Daimler der A-Klasse) konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Die Polizei bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

