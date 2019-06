Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg, Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Am Pfingstsonntag im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Mauer im Winzerweg Höhe Haus Nr. 19. An der Mauer blieben blaue Lackantragungen zurück. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell