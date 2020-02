Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte an Lieferwagen überrascht

Mönchengladbach (ots)

Überrascht worden sind Unbekannte, als sie sich am Sonntag (16. Februar) in Odenkirchen-Mitte an einem Lieferwagen zu schaffen gemacht haben. Sie konnten jedoch unerkannt das Weite suchen.

Ein 41-jähriger Mönchengladbacher war gegen 21 Uhr auf einem Garagenhof an der Talstraße zu dem von ihm dort abgestellten Renault Trafic gegangen. Dort habe er bemerkt, dass zwei Personen an dem Wagen vor der Fahrertür standen. Als er die Personen angesprochen habe, seien diese in Richtung Ziegelweg geflüchtet. Er habe dann eine weitere Person gesehen, die in Richtung Roggenweg geflüchtet sei. Dann habe er festgestellt, dass die Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen gewesen sei. Zu einer möglichen Beute liegen in diesem Fall noch keine Angaben vor.

Die Tatverdächtigen wurden so beschrieben: männlich, jugendlich, 16 bis 17 Jahre alt, dunkel gekleidet; einer habe eine Umhängetasche bei sich gehabt.

Im Zuge der Fahndung trafen Polizisten an der Schleestraße Passanten, die zwei Personen - aus Richtung Rollberg kommend - gesehen hatten. Diese seien dunkel gekleidet gewesen und sehr zügig in einen weißen Pkw gestiegen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise in diesem Fall unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

