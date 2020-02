Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Scooter vs. Straßenschild: Platzwunde, Anzeige, Führerschein "weg"

Mönchengladbach (ots)

Es war wohl die Kombination aus Marihuana, einem E-Scooter, Regen und einem Straßenschild, die am späten Sonntagabend zu einer Platzwunde am Kopf eines 25-Jährigen sorgte. Sein Führerschein ging danach vorerst in die Hände der Polizei.

Der 25-Jährige war gegen 23 Uhr mit dem E-Scooter auf dem Geh-/Radweg der Korschenbroicher Straße unterwegs. Seinen Aussagen zufolge schränkte der Regen die Sicht durch die Augengläser ein und er schaute kurz nach unten. In diesem Moment prallte er dann gegen den Metallpfosten eines Straßenschildes.

Ein Autofahrer hielt auf das Winken des 25-Jährigen hin an und half ihm. Informierte Rettungskräfte brachten den Verletzten nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird.

Da sich der konkrete Verdacht des vorigen Drogenkonsums ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

