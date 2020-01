Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand eines Baggers

Nachrodt (ots)

Während Waldarbeiten hat am Montagabend an der Dümplerleie ein Bagger Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte gegen 17.40 Uhr aus, um den Brand zu löschen, konnte aber ein komplettes Ausbrennen nicht verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25000 Euro.

