Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kiosk

Spiegelglas an Auto geklaut

Betrügerische Spendensammlerinnen

Hemer (ots)

Zwischen 20. Januar und 27. Januar hebelten Unbekannte das Fenster eines Kiosk am Sportplatz Westiger Kreuz auf. Die Täter klauten Bier und Kleingeld. Sie hinterließen Sachschaden.

Am Freitagnachmittag wurde in einem Discounter an der Elsa-Brandström-Straße eine Geldbörse gefunden. Die Finderin lieferte das Portemonnaie bei der Polizei ab. Die informierte die Besitzerin. Die stellte fest, dass nur eine kleinere Summe Bargeld fehlt. Die Geldbörse muss ihr beim Einkaufen gestohlen worden sein. Die Polizei warnt immer wieder vor Diebstählen, die beim Einkauf im vertrauten Discounter "um die Ecke" passieren. Die Täter nehmen vor allem ältere weibliche Kundschaft ins Visier. Beim Blick durch die Regale wenden die Kundinnen zwangsläufig ihre Augen ab von der Tasche im Einkaufswagen. Darauf achten die Diebe und greifen in der entscheidenden Sekunde zu. Im besten Fall findet sich die Geldbörse nachher ohne Bargeld, aber mit Papieren im nächsten Mülleimer wieder. Im schlechtesten Fall, wenn neben der Bankkarte auch noch ein Zettel mit der Pin-Nummer im Portemonnaie steckt, leeren die Diebe Minuten später am nächsten Geldautomaten das Konto ihres Opfers.

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein Unbekannter das Spiegelglas eines an der Kuhbornstraße stehenden roten Citroen C2 demontiert. Der Wagen stand in einer Hofzufahrt. Der Unbekannte trennte das Glas sorgsam heraus.

Am Samstag gegen Mittag waren in Hemer Spendensammlerinnen unterwegs. Die offenbar behinderten jungen Frauen sprachen Passanten u.a. auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Urbecker Straße an und hielten ihnen Zettel vor die Nase mit dem Text "Hilfe für behinderte Kinder im Märkischen Kreis". Zeugen beobachteten später jedoch auch, dass die Mädchen von zwei Männern in einem silberfarbenen BMW mit Duisburger Kennzeichen abgeholt wurden. Es steht der Verdacht einen Spendenbetrugs im Raum.

Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell