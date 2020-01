Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Damenrad

Taschendiebe aktiv

Werkstatteinbruch

Lüdenscheid (ots)

Diebe entwendeten zwischen 24. und 26. Januar ein schwarzes Conway Damenfahrrad am Hanni-Henning-Weg. Wer kann Angaben zum Verbleib des Rades machen?

Passanten machten Polizeibeamte gestern Nachmittag Person am Sternplatz aufmerksam, die aus der Nase blutete. Offenbar hatte es kurz zuvor eine Schlägerei gegeben. Zeugen oder Täter waren nicht vor Ort. Das 33-jährige Opfer wollte sich nicht zum Hergang äußern. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

Eine 80-jährige Kundin wurde am Montagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Volmestraße bestohlen. Kurz vor 11 Uhr hatte sie ihre Geldbörse in einen Stoffbeutel gesteckt und diesen zugeknotet an ihren Einkaufswagen gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war und damit auch Bargeld, Ausweise, diverse Bank-, Kunden- und Versichertenkarten sowie persönliche Notizen. Bereits am 13. Januar hatte es gegen 13 Uhr einen 68-jährigen Halveraner in dem nächsten Discounter an der Volmestraße erwischt. In seiner Geldbörse steckten nicht nur die eigenen Bankkarten, sondern auch Karten seines Sohnes. Wie sich inzwischen herausstellte, war der Dieb mit den geklauten Karten direkt zum Geldautomaten in Brügge gegangen und hatte hohe Geldbeträge abgehoben. Die Polizei warnt immer wieder vor Diebstählen, die beim Einkauf im vertrauten Discounter "um die Ecke" passieren. Die Täter nehmen vor allem ältere weibliche Kundschaft ins Visier. Beim Blick durch die Regale wenden die Kundinnen zwangsläufig ihre Augen ab von der Tasche im Einkaufswagen. Darauf achten die Diebe und greifen in der entscheidenden Sekunde zu. Im besten Fall findet sich die Geldbörse nachher ohne Bargeld, aber mit Papieren im nächsten Mülleimer wieder. Im schlechtesten Fall, wenn neben der Bankkarte auch noch ein Zettel mit der Pin-Nummer im Portemonnaie steckt, leeren die Diebe Minuten später am nächsten Geldautomaten das Konto ihres Opfers.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Oedenthaler Straße eingebrochen. Sie beschädigten mehrere Türen und entwendeten diverse (Elektro-) Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell