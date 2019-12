Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - BMW aufgebrochen und Airbag ausgebaut

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe sind in eine Tiefgarage eingedrungen und haben dort einen BMW aufgebrochen.

Der Besitzer des schwarzen BMW 1er hatte den Wagen am Mittwoch (11.12.) gegen 21.00 Uhr in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses an der Eichelstraße abgestellt. Am nächsten Morgen (12.12.) gegen 05.50 Uhr wurde der Gladbacher von seinem Nachbarn darüber informiert, dass der Wagen aufgebrochen worden war. Das Navigationsgerät fehlte. Auch den Airbag auf der Fahrer- sowie den auf der Beifahrerseite hatten die Täter ausgebaut und gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

