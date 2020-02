Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorläufige Festnahme nach Geschäftseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Ein 23-Jähriger hat am frühen Montagmorgen (17.2.2020) gegen 4.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Comic-Buchladens an der Friedrichstraße eingeschlagen und diverse Sammelkarten entwendet. Die Polizei nahm den Täter in der Nähe des Tatortes vorläufig fest.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört, den Täter beobachtet und die Polizei alarmiert. Während der Anfahrt fiel den Polizeibeamten ein maskierter Mann auf, der die Lüpertzender Straße in Richtung Rathenaustraße entlang lief. Sie nahmen den Mann fest. Er trug die Tatbeute bei sich.

In seiner Vernehmung gestand der 23-Jährige auch zwei weitere Taten, die er an derselben Stelle vor wenigen Wochen begangen hatte: In der Nacht zum 29. Januar war ein Sammelalbum aus der Schaufenster-Auslage gestohlen worden, nachdem in der Nacht zuvor ein Einbruchsdiebstahl noch gescheitert war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige, der nun einem Strafverfahren wegen der Einbruchdelikte entgegensieht, mangels Haftgründen entlassen. (km)

