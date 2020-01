Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Fahrzeugtuning

Polizei intensiviert Kontrollen

Bad Segeberg (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle stellten Polizeibeamte in Elmshorn am Montag, den 13. Januar 2020, einen Mercedes AMG fest, an dem unzulässige Veränderungen vorgenommen wurden.

Gegen 14:30 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug in der Hamburger Straße. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug nicht serienmäßige Felgen angebracht waren. Darüber hinaus befanden sich an dem Auto Distanzscheiben verbaut, zu denen der 24-jährige Fahrer keine gültigen Papiere vorlegen konnte.

Auch am BMW 650i eines 54-Jährigen stellten die Beamten Auffälligkeiten fest. Hier waren Austauschfedern verbaut, für welche eine entsprechende Abnahme erforderlich ist. Diese Abnahme konnte vor Ort nicht nachgewiesen werden.

Die Beamten des Polizeireviers Elmshorn leiteten in beiden Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierten die Zulassungsstelle. Die Fahrzeughalter müssen ihre Fahrzeuge nun wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückbauen lassen oder die Veränderungen entsprechend prüfen und eintragen lassen.

Die Polizei Elmshorn wird die Kontrollen von getunten Fahrzeugen fortsetzen.

