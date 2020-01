Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel: Mit über 3 Promille durch Wedel, die Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es in Wedel zu einer Verfolgungsfahrt mit gutem Ausgang.

Gegen 16:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass ein nach Alkohol riechender Mann auf dem Gelände einer Tankstelle in der Rissener Straße gerade dabei ist, in sein Auto einzusteigen.

Eine herbeigeeilte Streifenwagenbesatzung der Wedeler Polizei konnte das Fahrzeug auf dem Tankstellengelände stehend feststellen. Nachdem die Beamten an den Polo herantraten, gab dessen 51-jähriger Fahrer unvermittelt Gas und flüchtete.

Nach einer Verfolgungsfahrt durch das Wedeler Stadtgebiet gelang es den Polizeibeamten in der Hafenstraße, den Polo mit 2 Streifenwagen zum Stehen zu bringen.

Der Fahrer, ein in Wedel lebender Mann, roch in der Tat stark nach Alkohol und wurde von den Polizisten zum Polizeirevier in die Gorch-Fock-Straße gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab dort einen Wert von 3,10 Promille.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei beschlagnahmt.

