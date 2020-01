Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Die Elmshorner Polizei hat am heutigen Dienstagvormittag zwei Kontrollstellen im Elmshorner Stadtgebiet betrieben und dabei nicht nur Geschwindigkeitsverstöße zur Anzeige gebracht.

An der sogenannten Ost-West-Brücke stellten die Polizisten in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr zwölf Geschwindigkeitsverstöße fest, wobei die schnellste Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Elektroauto 77 bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhr. Ebenfalls an dieser Kontrollstelle wurden zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihre Kraftfahrzeuge ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führten.

Bei einem weiteren Fahrzeugführer fanden die Polizeibeamten mutmaßlich Betäubungsmittel, entsprechende Konsumutensilien und eine Machete im Fahrzeug. Dem Mann wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht besteht, dass dieser sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel führte.

Eine zweite Kontrollstelle betrieben Beamte im Bereich der Waldorfschule im Adenauerdamm. Die erlaubten 30 Stundenkilometer wurden dort 19 mal überschritten. Nebstdem leiteten die Polizisten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angelegten Sicherheitsgurten und abgelaufener HU-Plaketten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Michael Franke

Telefon: 04551 / 8842020

E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell