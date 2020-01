Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Versuchtes Raubdelikt im Steindammpark

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 13. Januar 2020, ist es im Elmshorner Steindammpark zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Mann gekommen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Gegen 17:45 Uhr ging ein 61-jähriger Elmshorner durch den Steindammpark. Er lief aus Richtung Hainholz kommend in Richtung Innenstadt. Im Park überquerte er eine Brücke und gelangte so auf den Fußweg entlang der Bahngleise. Kurz darauf wurde er von hinten niedergeschlagen und zur Herausgabe vom Bargeld aufgefordert. Als er den drei Tätern gegenüber die Herausgabe verweigerte, schlugen diese erneut auf ihn ein. Erst als er lautstark um Hilfe rief, ließen die Unbekannten von ihm ab und flüchteten in Richtung Hamburger Straße.

Kurz darauf kümmerte sich ein Passant um den verletzten 61-Jährigen und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Die Täter wurden im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen. Bei ihnen soll es sich um drei Jugendliche handeln, die dunkel gekleidet waren und Kapuzen auf dem Kopf trugen.

Rettungskräfte brachten den 61-jährigen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen.

