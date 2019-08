Polizei Düsseldorf

POL-D: Unfall auf der Brüsseler Straße - Berauschter 36-Jähriger steigt ungewollt vom Krad ab - Leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Noch über 200 Meter fuhr gestern Abend das Motorrad eines 36-jährigen Düsseldorfers ohne ihn weiter. Nachdem der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit und unter dem Einfluss von Drogen einen Verkehrsunfall verursacht hatte, musste er bei voller Fahrt ungewollt von der Maschine "absteigen". Er wurde leicht verletzt.

Um 19.40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Düsseldorfer mit seiner Honda CBR600 die Brüsseler Straße vom Seestern in Richtung Mönchengladbach. Er war in der lang gezogenen Linkskurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und wurde so nach außen getragen. Er kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines Mercedes Benz, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, verlor die Kontrolle über seine Maschine und wurde abgeworfen. Das Motorrad indes stabilisierte sich durch die Kreiselkräfte wieder und fuhr unbemannt noch über 200 Meter weiter, bis es schließlich umkippte. Der Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, musste sich aber anschließend Blut entnehmen lassen, da ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine und Marihuana verlief. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

