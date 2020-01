Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Polizei klärt Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Bad Segeberg (ots)

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen ermittelte die Polizei in Uetersen nun eine Tatverdächtige.

Zwischen dem 7. und 10. Januar registrierte die Polizei in Uetersen insgesamt 20 Sachbeschädigungen. In den meisten Fällen wurden Scheiben geparkter Fahrzeuge mittels Steinen eingeworfen, aber auch ein Verkaufsstand und ein Wohnzimmerfenster wurden beschädigt. Die Tatorte lagen in der Uetersener Straße, Friedensallee, Tornescher Weg, Nyland, Esinger Weg, Esinger Straße sowie der Friedlandstraße.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Am 11. Januar 2020 fiel eine Frau in der Friedlandstraße auf. Zeugen berichteten, dass sie zwei fahrende Autos zum Anhalten genötigt und anschließend beschädigt haben soll. Zudem soll sie eine betroffene Autofahrerin angegriffen und leicht verletzt haben. Anschließend flüchtete sie.

Alarmierte Polizeibeamte stellten eine 38-jährige Tatverdächtige im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich fest. Aufgrund vorhandener Videoaufnahmen zu einer der vorigen Taten werden ihr nun auch die Sachbeschädigungen der Vortage zur Last gelegt. Die Frau wurde von der Polizei einem Amtsarzt vorgestellt, der sie in eine Psychiatrie einwies.

Die Uetersener Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, sich unter der Telefonnummer 04122-70530 zu melden.

