Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel: Nachtrag zum Verkehrsunfall vom 30.12.2019

Unfallbeteiligter im Krankenhaus verstorben

Bad Segeberg (ots)

Am 30.12.2019 ereignete sich in der Pinneberger Straße in Wedel ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer mit einem Omnibus kollidierte.

Der am Unfall beteiligte Fahrradfahrer ist am 11.01.2020 in einer Hamburger Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen.

Zur Ursprungsmeldung gelangen Sie über folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4481380

