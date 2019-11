Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wichtige Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Leimbach (ots)

Am Montag, den 18.11.2019 gegen 09:45 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer über eine beschädigte Schutzplanke im Bereich der B 257, zwischen den Ortschaften Leimbach und Niederadenau, in Kenntnis gesetzt. Bei einer Überprüfung des vorgenannten Streckenabschnitts konnten die Angaben des Melders bestätigend festgestellt werden, wonach davon auszugehen sein dürfte, dass der derzeit flüchtige Unfallverursacher die B 257 in Richtung Niederadenau befuhr, hierbei nach links von der Fahrbahn abkam und im Weiteren die dortige Schutzplanke auf einer Länge von ca. 12m beschädigte. In der Folge verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne einer Schadensregulierung nachzukommen. Die Polizei Adenau sucht demnach Zeugen, die Angaben zum vorbeschriebenen Verkehrsvorgang machen können. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 an die Polizei in Adenau zu wenden.

