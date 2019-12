Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 01:10 Uhr befuhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus Nettetal die Straße Rennekoven, aus Richtung Loosen kommend, in Richtung Dyck. Laut Zeugenaussagen kam der Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Acker. Hierbei überschlug sich der PKW mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dem augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

