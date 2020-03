Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW und Fahrrad kollidieren

Lauterecken (ots)

Ein Fahrrad und ein PKW sind am Montagnachmittag an der Einmündung B 420 / B 270 zusammengestoßen. Der 50 - jährige Zweiradfahrer wurde mit Prellungen an Arm und Schulter ins Krankenhaus gebracht. Die 21 - jährige Autofahrerin war in die vorfahrtsberechtigte B 420 eingefahren, obwohl sich dort der Fahrradfahrer näherte. Sie erklärte der Streife, dass sie den jungen Mann wegen der tiefstehenden Sonne nicht gesehen hatte. |pilek-AH

