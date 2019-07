Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressive Person auf dem Weinfest im Kirchenstück

Mainz, 06.07.19, 00:55-02:00 Uhr (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag melden mehrere Zeugen auf dem Weinfest im Kirchenstück einen Jungen Mann der andere Personen belästigt und tätlich angreift. Vor Ort wird ein 37-jähriger Geschädigter angetroffen, der von dem Aggressor geschlagen wurde. Kurz darauf können die eingesetzten Polizeikräfte der PI Mainz 3 den 25-jährigen Angreifer aus Mainz feststellen. Hierbei meldet sich auch ein 33-jähriger Geschädigter, der ebenfalls von dem 25-jährigen geschlagen wurde. Dieser Geschädigte erleidet durch den Angriff blutende Wunden im Gesicht sowie Absplitterungen an den Zähnen. Dem Auseinandersetzung bei dem der 25-jährige zwei Personen angreift und leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wird der 25-jährige in Polizeigewahrsam genommen. Laut Zeugenangaben ist der Hintergrund der Auseinandersetzung, dass 25-jährigen Beschuldigten wird nach der Anzeigenaufnahme ein Platzverweis erteilt, welchem er auch nachkommt. Kurz darauf kommt es an der Straßenbahnhaltestelle Am Schinnergraben erneut zu einer der 25-jährige mehrfach Besucherinnen des Festes bedrängt und belästigt hat und die jeweils Geschädigten der körperlichen Angriffe den Frauen zur Hilfe kamen. Gegen den 25-jährigen Beschuldigten werden drei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131 / 654310 zu melden.

