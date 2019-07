Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz, 06.07.19, 23:20 Uhr (ots)

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr meldet ein Zeuge einen auffällig fahrenden PKW-Fahrer. Der Fahrzeugführer missachtet unter anderem eine rote Ampel in Mainz-Drais. Im Verlauf der Straße An der Markthalle stößt der PKW schließlich gegen eine Hauswand. Eine Streife der Polizeiinspektion 3 (Mainz-Lerchenberg) kann den unverletzten 33-jährigen Fahrer aus Wackernheim kurze Zeit später am Unfallort antreffen. Er ist erkennbar deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest wird durch den 33-jährigen verweigert. Ihm wird auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 33-jährigen Fahrer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell