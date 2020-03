Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfassade mit Farbe beschmiert

Meisenheim (ots)

Der Schaden an einer mit Farbe beschmierten Hausfassade schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag 07 Uhr hat ein Schmierfink in unterschiedlichen Höhen, vermutlich mit einem Pinsel am Haus im Mittlerer Giesen-Weg, dunkle Farbe verteilt. Dabei wurde der Putz aber auch einige Rollläden verunreinigt. Eine erste Nachbarschaftsbefragung blieb zunächst ohne greifbare Erkenntnisse. Die Polizei in Lauterecken bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

