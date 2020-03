Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Lettweiler (ots)

Unverletzt hat ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall überstanden. Der 44-Jährige war auf der Fahrt von Lettweiler über die K 78 in Richtung Odernheim nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß er mit dem Bike gegen ein am Straßenrand liegendes Abflussrohr. Der Fahrer hatte zum Zeitpunkt des Anstoßes wohl bereits so viel seiner Geschwindigkeit reduzieren können, dass es beim Sachschaden blieb. Dieser wird allerdings auf 6.000 Euro geschätzt. |pilek-AH

