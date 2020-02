Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Verkehrskontrollen drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss festgestellte (54/2702)

Speyer (ots)

27./28.02.2020

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch die Polizei mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei Kontrollen Am Sandhügel und in der Wormser Landstraße konnten drei Pkw-Fahrer mit drogentypischen Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die in diesem Zusammenhang bei den Fahrern im Alter von 42, 28 und 25 Jahren durchgeführten Drogentests waren jeweils positiv auf eine Beeinflussung durch Amphetamin. Alle Fahrer mussten eine Blutprobe bei der Polizei abgeben. Zudem wurden ihnen die Weiterfahrt untersagt und ihre Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 24a StVG.

