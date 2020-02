Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 27.02.2020 um 15:12 Uhr befährt ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Frankenthal die Wormser Straße in Frankenthal und will ein Tankstellengelände passieren um auf die Berliner Straße zu gelangen. Der Fahrradfahrer schlängelt sich zwischen mehreren stehenden Pkws und Zapfsäulen vorbei. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen befährt das Tankstellengelände um sein Fahrzeug zu betanken. Hierbei touchiert der Pkw-Fahrer mit seiner Fahrzeugfront den Radfahrer, welcher aus dem Gleichgewicht gerät und zu Fall kommt. Der Radfahrer erleidet Schmerzen im Bein und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entsteht ein leichter Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

