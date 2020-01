Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebe stehlen Außenspiegel/drei Fahrzeuge betroffen

Geldern/Veert (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (26.01.2020), 11:00 Uhr bis Montag (27.01.2020), 11:30 Uhr wurden in Geldern an insgesamt drei Fahrzeugen der Marken BMW und Mercedes die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. Die Fahrzeuge waren An der Bleiche, auf der Burgstraße und in Veert auf der Brigittenstraße geparkt. In allen drei Fällen wurden die Kabel der Außenspiegel durchtrennt und die Spiegelgläser mitgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

