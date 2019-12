Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 erfüllt Wünsche

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Einmal noch ans Meer, in den Schrebergarten, den Zoo oder auf ein Fußballspiel des 1.FCK. Dies sind nur einige der Herzenswünsche von schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Um bei diesen Wünschen zu unterstützen, entschloss sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bei ihrem diesjährigen Hoffest eine Spendenkasse zugunsten des WÜNSCHEWAGENS des ASB aufzustellen. Drei Vertretern aller Mitarbeiter der Polizeiinspektion war es eine große Freude am 28.11.2019 den Projektkoordinatorinnen Christina Kunde und Daniela Düttra symbolisch einen Scheck in Höhe von 500 Euro zu übergeben.

Das Geld wird verwendet, um eine der zahlreichen Wunschfahrten durchzuführen, die Sterbende das letzte Mal an einen Sehnsuchtsort bringen. Diese Fahrten werden in einem rundumverglasten Mercedes Sprinter durchgeführt, der wie ein Krankenwagen ausgestattet ist. Die medizinischen Geräte sind im Wagen "versteckt", sodass bereits bei Fahrtantritt für die "Fahrgäste" ihre Krankheit im Hintergrund steht und der meist letzte Herzenswunsch in den Fokus tritt. Begleitet von den sogenannten Wunscherfüllern, einer Reihe von Ehrenamtlichen, welche teils aus dem Rettungsdienst teils aus der Krankenpflege kommen, startet der Wünschewagen deutschlandweit.

116 Wunschfahrten wurden in den letzten drei Jahren bereits begleitet, und die Wunscherfüller erleben bei jeder Fahrt das große Glücksgefühl, ihre Fahrgäste in ihren ersehnten Momenten begleiten zu dürfen, so Christina Kunde.

Nur durch das Engagement der ehrenamtlichen Helfer und durch Spenden ist es möglich diese Wünsche zu erfüllen, denn der Transport der Fahrgäste ist kostenlos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wünschewagen.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell