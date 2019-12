Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der Pasadenaallee

Ludwigshafen (ots)

Am 04.12.2019, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Omnibus auf der linken Fahrspur der Pasadenaallee in Richtung Heinigstraße. Als eine 26-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz des Bowlingcenters nach links auf die Pasadenaallee einfahren wollte, wurde sie so sehr von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass sie mit dem von links kommenden Omnibus zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

