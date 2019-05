Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung Nr. 2 zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 07.05.2019

Offenbach (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Freigericht

(neu) Zu dem heutigen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3269 bei Horbach liegen nun weitere Informationen vor:

Demnach war ein 44 Jahre alter Mann aus Blankenbach gegen 13.50 Uhr mit seinem Peugeot 306 unterwegs und kam wohl auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen mit Aschaffenburger Kennzeichen überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Dabei wurden sowohl der Fahrer, als auch ein 37 Jahre alter Beifahrer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Da bei dem Fahrer der Verdacht besteht, dass er unter Alkoholeinfluss stand, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Die Straßenmeisterei reinigte im Anschluss an die Unfallaufnahme die Fahrbahn. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.

Offenbach, 07.05.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell