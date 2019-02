Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Motorradfahrer stürzte

Hamminkeln (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die Venninghauser Straße von Dingden kommend in Fahrtrichtung Wesel.

Im Bereich einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Drahtzaun und stürzte.

Der Weseler verletzte sich so schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste, in dem er stationär verblieb.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell