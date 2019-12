Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der K 17 - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 04.12.2019, gegen 06:00 Uhr, fuhr eine 36-Jährige mit einem grauen BMW auf der K 17 aus Richtung Ludwigshafen kommend in Richtung Mutterstadt. Auf der Höhe der Begrenzungsstreifen zur Linksabbiegespur der B 9 bemerkte sie, dass ihr ein unbekannter Autofahrer auf ihrer Spur entgegen fuhr. Sie machte ihn mittels Fernlicht auf sein Fehlverhalten aufmerksam, bremste ab und wich nach rechts aus. Der Unbekannte wich ebenfalls auf seiner Fahrspur nach rechts aus. Trotzdem stießen die beiden Fahrzeuge mit den beiden Außenspiegeln zusammen. Daraufhin stellte die 36-jährige ihr Auto am Fahrbahnrand ab und wollte mit dem unbekannten Autofahrer Kontakt aufnehmen. Dieser fuhr jedoch einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß mitbekommen haben und Hinweise auf das unbekannte Auto und den unbekannten Autofahrer geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell