Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der Lorientallee

Ludwigshafen (ots)

Am 04.12.2019, gegen 15:40 Uhr, fuhren ein 47-Jähriger, eine 39-Jährige und ein 37-Jähriger hintereinander auf dem linken Fahrstreifen der Lorientallee in Richtung Hauptbahnhof. Als der 47-Jährige und die 39-Jährige verkehrsbedingt abbremsten, fuhr der 37-Jährige auf das Auto der 39-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der 39-Jährigen auf das Auto des 47-Jährigen aufgeschoben. Die 39-Jährige und ihre beiden Kinder wurden verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an allen drei Autos in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell