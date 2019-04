Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kettenkamp: Einbruch in Fliesengeschäft

Kettenkamp (ots)

Ein Fliesengeschäft an der Berger Straße war an den Feiertagen das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag die Eingangstür des Geschäftes auf, suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten dabei vermutlich Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Quakenbrück entgegen. Telefon: 05431-90330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell