POL-HK: Walsrode: Opfer abgelenkt, Haus durchsucht; Groß Eilsdorf: Container in Kiesgrube aufgehebelt; Bad Fallingbostel: Einbruch in Gaststätte

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.02.2020 Nr. 1

27.02 / Opfer abgelenkt, Haus durchsucht

Walsrode: Eine 84jährige Frau wurde am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr an der Memelstraße Opfer von Trickdieben. Während ein Täter sie im Garten durch eine geschickte Gesprächsführung ablenkte, betrat mindestens ein weiterer das Haus und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Auf diese Weise erlangten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Beschreibung des Täters im Garten: männlich, etwa 35 Jahre alt, zirka 165 - 170 cm groß, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, war schwarz gekleidet, trug schwarzen, kurzen Mantel und Kopfhörer. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

27.02 / Container in Kiesgrube aufgehebelt

Groß Eilsdorf: In der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 und Donnerstag, 07.30 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Zerstören des Vorhängeschlosses eines Tores Zugang zu einer Kiesgrube, hebelten einen Container auf und durchsuchten ihn. Entwendet wurde vermutlich nur ein Schlüssel. Der entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Rethem unter 05165/291340.

27.02 / Einbruch in Gaststätte

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Donnerstag gelangten Einbrecher in den Schankraum einer Gaststätte an der Adolphsheider Straße. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

