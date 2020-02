POL-HK: Walsrode: Polizei sucht Fußgängerin nach Unfall

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Die Polizei Walsrode sucht nach einem Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße am Donnerstag, 27.02.2020, gegen 10.30 Uhr eine Fußgängerin. Die Frau hat nach Zeugenaussagen den Parkplatz überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam, sei die Frau zunächst auf die Motorhaube gestürzt und anschließend vermutlich mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Die Autofahrerin und mindestens eine weitere Person kümmerten sich um die Frau, die dann - ohne ärztliche Behandlung und Angabe ihrer Personalien - den Ort zu Fuß verließ. Beschreibung: etwa 30 - 40 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug grüne Jacke und blaue Hose, führte eine Handtasche mit sich. Die Fußgängerin sowie weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

