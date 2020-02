Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrzeugteile gestohlen; Ahlden: Gespaltenes Mischholz gestohlen; Walsrode: Fahrradfahrerin übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.02.2020 Nr. 1

26.02 / Fahrzeugteile gestohlen

Soltau: Auf dem Gelände eines Autohauses an der Lüneburger Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch von zwei Fahrzeugen der Marke Audi vier LED-Scheinwerfer. Um an die Scheinwerfer zu gelangen, schnitten sie die Stoßfänger auf. Der Schaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

24.02 / Gespaltenes Mischholz gestohlen

Ahlden: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte von einem Stapel angelieferten Mischholzes am Mühlenweg in Ahlden etwa fünf bis sechs Raummeter im Wert von rund 400 Euro. Das gespaltene Holz wurde vermutlich mit einem Anhänger abtransportiert. Hinweis zur Tat bitte an die Polizei Hodenhagen unter 05164/8025512.

26.02 / Fahrradfahrerin übersehen

Walsrode: Eine 30jährige Autofahrerin übersah am Mittwochmorgen, gegen 09.15 Uhr eine Fahrradfahrerin, als sie mit ihrem Pkw von einem Parkplatz an der Neuen Straße auf die Fahrbahn fahren wollte. Die von rechts auf dem Radweg kommende 54jährige Fahrradfahrerin verletzte sich bei dem Zusammenprall schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell