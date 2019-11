Polizei Aachen

POL-AC: Polizeieinsatz im Tagebau Garzweiler 37 Personen nach Personalienfeststellung entlassen

Aachen/Garzweiler (ots)

Heute Morgen gegen 08.00 Uhr informierten Verantwortliche der RWE Power AG die Polizei über die Besetzung eines Baggers im Tagebau Garzweiler. 37 Personen drangen in den frühen Morgenstunden in den Tagebau ein. Davon gelang es 17 Personen, auf einen Schaufelradbagger zu klettern. Laut RWE war der Bagger zu diesem Zeitpunkt in Betrieb und wurde nach Entdeckung der Personen abgeschaltet. Die Besetzer hielten sich zum Teil ohne jegliche Sicherung auf einem Auslegerarm auf und weigerten sich, den Bagger freiwillig zu verlassen. Mit Hilfe von zwei Hubwagen konnten Polizeibeamte bis auf drei Besetzer(innen) alle Personen widerstandslos vom Bagger und aus dem Tagebau entfernen. Nach Feststellung der Personalien wurden die Tagebau- und Baggerbesetzer unweit des Tagebaus entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Die RWE Power AG stellte Strafantrag wegen Hausfriedensbruch.

Zuletzt befanden sich noch drei Personen auf der Oberkante des Auslegers. Sie hatten sich mittels Lock-on an den Händen miteinander verbunden. Die Vorrichtung war mit Beton ausgefüllt und musste mit Spezialwerkzeug durch die Beamten gelöst werden. Die beiden Frauen und der Mann wurden nach Feststellung ihrer Identität ebenfalls vor Ort entlassen.(DZ)

