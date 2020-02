Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Dieb wirft Ware über Zaun; Soltau: Handyzubehör entwendet; Soltau: Fön löst Brand aus; Groß Eilstorf: Betrunken in den Graben gerutscht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.02.2020 Nr. 1

24.02 / Dieb wirft Ware über Zaun

Bad Fallingbostel: Ein Mitarbeiter eines Baumarktes am Bockhorner Weg beobachtete am Donnerstagmorgen einen Dieb, der einen Winkelschleifer über den Außenzaun warf, um ihn später dort abzuholen. Er sprach den 24jährigen Täter an, der daraufhin über den Zaun kletterte und flüchtete, das Diebesgut allerdings zurückließ. Die Polizei konnte den Mann aus Bad Fallingbostel im Nahbereich festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

24.02 / Handyzubehör entwendet

Soltau: In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die Scheibe eines Transporters ein, der an der Nickelstraße in Soltau abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie Zubehör für ein Mobiltelefon. Der Gesamtschaden wird auf rund 570 Euro geschätzt.

24.02 / Fön löst Brand aus

Soltau: Am Montagmittag, gegen 11.40 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Kantweg zu einem Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Ursächlich dürfte ein eingeschalteter Fön gewesen sein, der im Zimmer einer Bewohnerin die Bettwäsche entzündete. Vom Bett aus breitete sich das Feuer auf das Mobiliar aus. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

25.02 / Betrunken in den Graben gerutscht

Groß Eilstorf: Zuviel Alkohol war der Grund, weshalb eine 49jährige Autofahrerin in der Nacht zu Dienstag auf der B 209, zwischen Groß Eilstorf und Kirchboitzen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte. Die unverletzt gebliebene Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,40 Promille. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Verfahren ein.

25.02 / Polizei sucht Zeugen einer Beschädigung mit einem Einkaufswagen

Soltau: Am Mittwoch, 12.02.2020, zwischen 14.45 und 15.45 Uhr beschädigten Unbekannte vermutlich mit einem Einkaufswagen die vordere Schürze eines grauen Pkw der Marke Toyota. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Edeka-Parkplatz an der Lüneburger Straße geparkt. Der Verursacher verschwand, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

24.02 / Körperverletzung

Oerbke: Im Ankunftszentrum Oerbke kam es am Montagnachmittag zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Bewohnern. Nachdem zunächst ein 26Jähriger einen 39Jährigen schubste und mit der Faust gegen das Kinn schlug, holte sich das Opfer offensichtlich Verstärkung. Nachdem er den Täter mit einem Faustschlag zu Boden brachte, trat er gemeinsam mit einem 32Jährigen gegen den Kopf des Mannes. Dieser erlitt leichte Verletzungen, die im Sanitätszentrum der Unterkunft versorgt werden konnten. Die Beteiligten verzichteten auf die Stellung von Strafanträgen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

25.02 / Polizei sucht candy-weißen VW nach Unfallflucht

Bispingen: Die Polizei in Bispingen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Steinbecker Straße einen candy-weißen VW. Das Fahrzeug hatte in Höhe der Hausnummer 1 den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand parkenden Pkw zerstört. Der Fahrer war anschließend mit seinem Pkw geflüchtet. Der Unfallzeitraum kann zwischen Samstag, 18.00 und Sonntag, 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05192/9600.

