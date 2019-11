Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl in Oberhonnefeld

Oberhonnefeld (ots)

In der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2019 kam es zu dem Diebstahl von ca. 400 Litern Diesel auf dem Gelände der Firma Hans K. Schmitt und Co.KG in Oberhonnefeld-Gierend. Durch unbekannte Täter wurden die Tankverschlüsse an zwei abgestellten LKW aufgebrochen und der Kraftstoff abgepumpt. Evtl. wurden die Täter hierbei durch Insassen vorbeifahrender Fahrzeuge bei der Tat gesehen, die Polizei Straßenhaus bittet daher um Benachrichtigung, sollten entsprechende Beobachtungen gemacht worden sein. Hinweise an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

