Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht an der B42, Abfahrt Engers - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots)

Am heutigen zweiten Weihnachtstag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der B42, Abfahrt Engers - Heimbach-Weis. Den Spuren zufolge dürfte der Unfallverursacher aus Richtung Neuwied gekommen sein. In der Abfahrt verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte linksseitig in die Leitplanke. Dabei dürfte das Fahrzeug erheblich beschädigt worden sein. Die Leitplanke wurde ebenfalls stark beschädigt. Im Anschluss hielt der Fahrer dann erst in einer kleinen Haltebucht, um dann seine Fahrt in Richtung Engers fortzusetzen. Danach kehrte der Mann zu Fuß zur Unfallstelle zurück und sammelte verlorene Fahrzeugteile ein. Dies alles konnte von Zeugen beobachtet werden. Anschließend flüchtete der Mann vermutlich mit dem im Wohngebiet "Werner-Egk-Straße" zwischengeparkten Unfall-Pkw in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Pkw nicht mehr angetroffen werden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen kleinen blauen Kastenwagen, Renault Kangoo oder ähnlich, mit Neuwieder Kennzeichen handeln. An der Unfallstelle wurden trotz des Versuchs, die Spuren zu verwischen, diverse Fahrzeugteile des Unfallverursachers aufgefunden. Das Fahrzeug dürfte einen relativ massiven Schaden vorne links aufweisen. Außerdem liegt eine sehr gute Personenbeschreibung vor. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls bzw der Geschehnisse nach dem Unfall sich bei der PI Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

