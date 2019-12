Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Birnbach

Birnbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 25.12.2019, 18:00 Uhr, und Donnerstag, den 26.12.2019, 08:00 Uhr, kam es im Bereich der B8/Kölner Straße in Birnbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem PKW aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Weyerbusch. Nach einer leichten Rechtskurve in der Ortslage Birnbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Weidezaun. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmen unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen, 02681/9460 oder per E-Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de

